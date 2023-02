Schon 5 Morde: Wann es für Frauen gefährlich wird

Eine 61-Jährige, die in Völkermarkt in Kärnten tot vor einer Leichenhalle lag. Sie war zwar erfroren, ihre Verletzungen stammen aber weder von einem Unfall noch einem Sturz. Und jetzt eine 19-Jährige, die in einem Wald in Bad Leonfelden in Oberösterreich mit einer Schneestange erschlagen wurde. Festgenommen wurde ein erst 18-Jähriger. Er hatte seinem Bruder die Bluttat gestanden.