Abstoßend | Unignorierbar

Unignorierbar. Ein „Krone“-Blick hinter die Kulissen der Klimakleber. Wie organisieren sie sich, wie viele sind es, wie professionell arbeiten sie? Wer sind die „Bienen“, welche Menschen bekommen die Bezeichnung „Supporti“? Wer zahlt die Strafen? Wissen sie, wie unbeliebt sie sind? Ja! Als Ziel nennen sie, „unignorierbar“ zu werden. Denn von der Wirkung ihrer Aktionen sind sie überzeugt, legen zum Beweis US-Studien vor, wonach eine Kleingruppe mit nur 15 Prozent Zustimmung in der Bevölkerung eine Veränderung in der Gesellschaft bewirken könne. Ja, da ist was dran. Es könnte aber durchaus sein, dass die Kleber in der Bevölkerung bloß bewirken, sich weniger für den Klimawandel einzusetzen als vor den unsympathischen Aktionen dieser Gruppe. Das sollten sie nicht ignorieren.