Herzog auf den Spuren eines Arsenal-Stars

Sportlich im Tief, von Team getrennt

Ab Freitag steht der dritte Weltcup in Stavanger (Nor) am Plan. „Wir haben uns vom internationalen Novus-Team getrennt, trainieren wieder auf eigene Faust – so sind bisher alle Erfolge entstanden“, betont Tom. Es ist bereits das dritte Mal, dass eine Trainingspartnerschaft von Herzog schief geht. „Sie arbeitet am besten, wenn wir zu zweit sind. Da kann sie sich auf einen Stil konzentrieren“, sagt Tom.