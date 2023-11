Beim Grazer Flughafen soll neues Gymnasium abheben

Es ist neben dem bereits in Bau befindlichen Gymnasium in Graz-Reininghaus das größte Bundesschulprojekt in der Steiermark seit über 30 Jahren: In der Marktgemeinde Feldkirchen soll unmittelbar neben dem Flughafen Graz-Thalerhof ein neuer AHS-Standort mit mehr als 30 Klassen entstehen. Am Freitag verrieten Bildungsminister Martin Polaschek, Bildungslandesrat Werner Amon und der Feldkirchner Bürgermeister Erich Gosch (alle ÖVP) erste Details zum Großprojekt.