Graz erhält erstmals seit 30 Jahren ein Gymnasium

Am neuen Standort werden es 900 Schüler und 100 Lehrer in 36 Klassen sein. Die 11.000 m² werden so gestaltet, „dass innovatives lernen möglich ist“, verrät Ingrid Gehrke, künftige Direktorin. In der Unterstufe wird es vier Gruppen zu je mehreren Klassen geben, in der Oberstufe lehnt man sich ans amerikanische System an: „Die Schüler bewegen sich zu den Fächern hin“, erklärt Gehrke.