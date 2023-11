LIVE ab 14.30 Uhr: Altach gegen Austria Klagenfurt

„Es ist sehr wichtig, dass wir wieder in die Erfolgsspur finden!“

Die Klagenfurter mussten sich zuletzt Sturm Graz verdient mit 0:3 geschlagen geben, davor war die Pacult-Elf im Kärnten-Derby beim WAC als 0:4-Verlierer vom Platz gegangen. In Altach soll der Turnaround gelingen, mit Rückkehrer Andy Irving in der Startelf. „Es ist sehr wichtig, dass wir nach den beiden Niederlagen wieder in die Erfolgsspur finden“, sagte der 23-jährige Mittelfeld-Regisseur aus Schottland. Mit 21 Punkten führen die Klagenfurter ein Paket im Tabellen-Mittelfeld an, die direkte Konkurrenz um einen Platz in der Meistergruppe liegt mit dem Wolfsberger AC (20), der Wiener Austria (19) und Rapid (18) in Schlagdistanz. Personell muss Pacult in den verbleibenden drei Spielen vor der Winterpause in Altach sowie gegen Hartberg und die Wiener Austria auf Tormann Marco Knaller, Verteidiger Kosmas Gkezos, Mittelfeldspieler Christopher Cvetko sowie die beiden Angreifer Jonas Arweiler und Sebastian Soto verzichten.