Fix! McLaren fährt bis 2030 mit Mercedes-Motoren

„Wir freuen uns auf die kommenden Erfolge!“

„Wir waren sowohl in den letzten drei Saisonen als auch in der Zeit davor, als Mercedes-Benz Motoren lieferte, gemeinsam erfolgreich. Wir freuen uns auf die kommenden Erfolge, wenn wir unseren Weg fortsetzen, konstant an der Spitze zu kämpfen“, erklärte Zak Brown, CEO von McLaren Racing.