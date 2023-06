Causa Eurofighter: Anklage gegen Siegfried Wolf

Vorhabensbericht in Steuercausa

Die WKStA ermittelt gegen den 65-jährigen Siegfried Wolf auch in einem Ableger der Casinos-Causa: Dabei geht es um einen ungewöhnlichen Steuernachlass in der Höhe von 600.000 Euro für den millionenschweren Investor durch das Finanzamt. Es besteht der Verdacht auf Bestechung, im Jänner 2022 wurden Razzien sowohl bei Wolf als auch bei der beschuldigten Finanzbeamtin durchgeführt. In diesem Ermittlungsstrang ist der Vorhabensbericht laut letzter Info der WKStA noch nicht aus dem Justizministerium retour. Für alle genannten gilt die Unschuldsvermutung.