Deutschland: Razzien gegen radikale Palästinenser

450 Hamas-Mitglieder in Deutschland

Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt in Deutschland etwa 450 Mitglieder der Hamas, die seit 2007 den palästinensischen Gazastreifen kontrolliert und für das Massaker an Zivilpersonen am 7. Oktober verantwortlich ist. Handlungen im Nachbarland sind beispielsweise Sympathiebekundungen und Propaganda sowie Finanzierungs- und Spendensammlungen. „Die Mitglieder und Anhänger der Hamas in Deutschland setzen sich darüber hinaus dafür ein, den politischen und gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland im Sinne der Hamas zu beeinflussen“, hieß es aus dem Ministerium.