Deutschland verbietet Palästinenser-Netzwerk

Süßigkeiten am Tag des Terror-Angriffs

Zuletzt waren auf Samidoun-Demos in Deutschland wiederholt antisemitische und volksverhetzende Parolen skandiert worden, begründete das deutsche Innenministerium das Verbot der Organisation. Am Tag des blutigen Hamas-Angriffs auf Israel verteilten Samidoun-Vertreter zudem auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln Süßigkeiten und veröffentlichten Fotos davon in den sozialen Medien.