Ehemalige Grüne will mit eigener Liste antreten

Von 1994 bis 1996 war Madeleine Petrovic Bundessprecherin der Grünen und von 2002 bis 2015 Landessprecherin der Grünen in Niederösterreich. Im Herbst könnte sie nun ihr Comeback in der Bundespolitik geben – mit einer eigenen Liste. Bei einer Pressekonferenz am Freitag sollen Details zu der am Dienstag eigens gegründeten „Liste Madeleine Petrovic“ präsentiert werden.