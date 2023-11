Unendliche Weiten, die zum Kraft tanken einladen

„Wenn ich auf meinem Lieblingsplatz in Weiden am See stehe und über den See bis zum Schneeberg schauen kann, dann weiß ich: Es ist alles da und es ist alles möglich“, erklärt sie. „Aus diesem Gefühl kann man so viel schöpfen. Man muss nur den ersten Schritt wagen. Denn alle Chancen liegen in einem selbst. Wenn man den Mut hat, sie zu ergreifen. Dafür will ich Triebfeder sein und sagen: Hey, du bist nicht alleine. Lass uns gemeinsam gehen!“