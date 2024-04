Judas, ein Mensch: Bald wird gecastet!

Judas hat Jesus verraten und ihn so dem Tode geweiht. So steht es zumindest in der Bibel. An dieser These gibt es allerdings einige Zweifler, allen voran der katholische Theologe Wolfgang Treitler von der Universität Wien. Er stellt in den Raum, dass er nicht der Verräter, sondern vielmehr einer der engen Anhänger Jesu war. Wie auch andere Theologen glaubt Treitler, dass diese Erzählung des Verrats erst in den Text aufgenommen wurde, als die Evangelien aufgeschrieben wurden, also um das Jahr 70 nach Christus.