Wie E-Fuels die fossile Welt retten können

Großkraftwerke billiger als Ölraffinerien

„Das heißt, es muss keine zweite Infrastruktur teuer aufgebaut, sondern die vorhandene kann genutzt werden“, strichen die Experten einen Vorteil hervor. Sinn mache das allerdings nur in sonnenreichen Weltgegenden, in denen Sonnenstrom im Überfluss vorhanden ist. In 90 Nationen weltweit seien solche Gunstlagen bereits identifiziert. 30 Großkraftwerke seien nötig, um den weltweiten Energieverbrauch decken zu können, wobei ein Großkraftwerk billiger sei als eine Ölraffinerie, die mehrere Milliarden Euro koste. „Solcherart produzierter Treibstoff kostet weniger als einen Euro pro Liter inklusive Transport“, prophezeit Roth. In Europa hergestellt seien wegen relativer Sonnenarmut 3 Euro pro Liter zu kalkulieren.