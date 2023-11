Geben Sie Ihren Abwehrkräften „Kalt-Warm“!

Kalte Füße sind für viele ein Problem in den Herbst- und Wintermonaten. Das ansteigende Fußbad kann hier Abhilfe schaffen: Füllen Sie in die Badewanne (oder Fußbadewanne) etwa 34 Grad Celsius warmes Wasser, und stellen Sie die Füße hinein. In den folgenden 15 bis 20 Minuten sollte heißes Wasser nachgegossen werden, um die Temperatur auf maximal 42 Grad zu erhöhen - aber nur so weit, wie es gut auszuhalten ist.