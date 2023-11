Darum wurde aus dem Traum der totale Wahnsinn

Teamchef Ralf Rangnick vertraute im Duell gegen Deutschland fast genau jener Mannschaft, die zuletzt in Estland einen 2:0-Sieg einfuhr. Nur Philipp Mwene rutschte auf der linken Verteidigungsposition für Maxi Wöber in die Startelf. „Wir haben schon in Estland überlegt, Mwene zu bringen. Nach den letzten Trainingstagen haben wir uns jetzt für ihn entschieden“, begründete Rangnick die Entscheidung. Und er sollte damit Recht behalten.