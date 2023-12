Ihre besten Weihnachtsbäckerei-Rezepte!

Wir sind auf der Suche nach Ihren besten Rezepten rund um Weihnachtskekse und Co.. Gern können Sie uns auch Bilder Ihrer gelungenen Leckereien zukommen lassen. Senden Sie uns beides per Mail mit dem Betreff „Weihnachtsbäckerei“ an leserreporter@krone.at oder nutzen Sie unser Formular. Unter allen Einsendungen verlosen wir fünf Exemplare des Buches „Weihnachtsgeschichten von Krone-Lesern für Krone-Leser“.