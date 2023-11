Flex-Kanzler | Kettensägen-Präsident

Kettensägen-Präsident. In den aktuellen Umfragen zur Nationalratswahl schwächelt die ÖVP mit ihrem Spitzenmann Nehammer gerade gehörig. Zuletzt schaffte es der Bundeskanzler in der (vermeintlichen) Wählergunst bloß noch auf Platz 3. Aber vielleicht lässt sich der Flex-Kanzler ja von einem erfolgreichen Politiker in Südamerika inspirieren. Die Argentinier wählten am Sonntag einen Kandidaten zum neuen Staatspräsidenten, der sich im Wahlkampf gerne mit „schwerem Gerät“ präsentiert hat - als er gegen die ihm so verhasste politische „Kaste“ mit laufender Kettensäge „ankämpfte“. Die Angst werde dort umgehen, wenn er Präsident werden sollte, hatte Javier Milei angekündigt - und gewann nun mit 56 Prozent der Stimmen. Der selbst ernannte „Anarchokapitalist“ verspricht radikale Reformen - ob er sie durchsetzen kann, das wird allerdings stark bezweifelt. Jaja, Flex und Kettensäge mögen symbolträchtig sein, ob man mit diesen Geräten allerdings etwas tatsächlich durchsetzen kann, das darf man sich fragen.