Hundedrama im Auto bleibt ohne gerichtliche Strafe

Es waren mitfühlende Tierfreunde, die am 7. September in Ried im Innkreis in Oberösterreich Alarm geschlagen und so auch erfolgreich geholfen hatten, einen Rauhaardackel aus einer qualvollen Lage zu befreien. Zu diesem Zeitpunkt lag der Vierbeiner nämlich schon völlig erschöpft und apathisch im Inneren eines Autos mit deutschen Kennzeichen.