Verlockendes Jobangebot führt in die Abzockfalle

Viel Geld für wenig Arbeit versprochen

Dabei klang die Offerte, bei der man nur ein paar Bewertungs- und Buchungsaufgaben für Hotels und Touristenattraktionen zu erledigen habe, verlockend: „Flexible und mit 30 bis 50 Minuten pro Tag sehr kurze Arbeitszeiten bei einem täglichen Verdienst von 100 bis 1000 Euro“ werden versprochen. Einen langwierigen Bewerbungsprozess muss man sich als Arbeitsloser auch nicht stellen. „Bei Interesse melden Sie sich einfach per WhatsApp“, wurde etwa der 32-Jährige in der Kurznachricht an ihn aufgefordert.