F1 in Las Vegas: „Jeder von uns ist im Eimer“

Kritik am Kalender

„Ehrlich, das kapiere ich nicht“, schüttelt auch Weltmeister Verstappen über den F1-Kalender den Kopf, „das ist sehr ermüdend, vor allem am Ende einer Saison.“ Doch 2024 wird’s noch wilder: Da steht am Ende sogar ein „Triple-Header“ an - Vegas, Katar und Abu Dhabi steigen an drei aufeinander folgenden Wochenenden. Gute Nacht, Formel 1!