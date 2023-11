„Klima-Protest ist wie ein echter Terroranschlag“

Die Klebeaktionen der Klimaaktivisten ziehen seit jeher den veritablen Zorn der Autolenker auf sich. Wie groß der Unmut in der Bevölkerung wirklich ist, zeigten bereits Vorfälle in der Vergangenheit. Am Montag kam es zu einer richtig gefährlichen Situation: Bei der Fahrt in Höhe Handelskai nahm ein Wiener Lenker Aktivisten der Letzten Generation auf der Motorhaube mit. Doch das war nur ein trauriger Höhepunkt der vergangenen Tage und möglicher Vorbote für kommende Zwischenfälle.