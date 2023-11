70 Tote nach Luftangriff auf Stadt Khan Younis

Am Sonntag berichtete das Nasser-Spital noch von 47 Toten. Ein Fotograf schilderte, dass viele Leichensäcke aufgereiht gewesen seien. Die israelische Armee bestätigte den Angriff im Süden des Gazastreifens zunächst nicht. Sie hatte die Bewohnerinnen und Bewohner des Nordens seit mehr als einem Monat dazu aufgerufen, in eine Zone im Süden zu fliehen, die westlich von Chan Junis am Mittelmeer liegt. Am Samstag kündigte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant bereits an, die Angriffe in Kürze auf den Süden auszuweiten. Zuletzt wurden auch die Menschen in Khan Younis zur Flucht aufgerufen.