Zauberhafte Lichterparks bei Lumagica in Innsbruck

Auch heuer lässt „Lumagica“, das faszinierende Lichterpark-Konzept des heimischen Unternehmens MK Illumination, die Besucher in eine Märchenwelt eintauchen. Dabei wird im Innsbrucker Hofgarten, bei einer zauberhaften „Reise durch die Zeit“, die Ära der Dinosaurier ebenso gezeigt, wie eine Sound-to-Light Show mit Rittern und eine Kugelbahn zum Kurbeln. „Die Gäste werden zu den Anfängen des Universums zurückreisen“, fasste Barbara Plattner (Innsbruck Tourismus) zusammen. In Reutte wird hingegen zu „Ritter Rüdigers magischen Festen“ entführt. Der Lichterpark wurde am Freitagabend mit einem Konzert von DJ Ötzi in der Parkanlage Untermarkt eröffnet.