Palästinenser-Mehrheit befürwortet Hamas-Terror

75 Prozent der Palästinenserinnen und Palästinenser befürworten die Attacken der Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober. Fast alle (98 Prozent) geben zudem an, die Taten des israelischen Militärs weder vergessen noch vergeben zu wollen. Das sind die ernüchternden Ergebnisse einer Meinungsumfrage des Arab World for Research and Development unter 668 Palästinenserinnen und Palästinensern.