Livia: „Es gibt nichts, was ich nicht kann“

Livia Kwiatkowski ist zwölf Jahre alt. Sie zeichnet gerne, in ihrer Freizeit geht sie schwimmen oder macht Übernachtungspartys mit Freundinnen. Dort schminken sie sich, knipsen Selfies, plaudern - was zwölfjährige Mädchen eben so machen. Nur eines unterscheidet sie von ihren Freundinnen: Livia hat Achondroplasie.