Langstreckenflug: So geht guter Schlaf im Flieger

Schlafen im Flieger ist eine kleine Herausforderung – und braucht manchmal etwas Kreativität und Gelenkigkeit. Denn nicht jeder findet in der Luft auf einem engen Flugzeug-Stuhl eingepfercht inmitten der ganzen anderen Passagiere und mit unbekannten Geräuschen so leicht ins Land der Träume – obwohl die Flugzeit so ja praktisch genutzt wäre.