„Am Ende sind noch meine Kaspressknödel schuld!“

„Kaspressknödel Schuld an Bergisel-Niederlage?“

Anzengruber sagt, er habe VP- und FI-Mandatare, die ihn im Frühjahr damit konfrontierten, darauf hingewiesen, „dass an den Vorwürfen nichts dran ist“. „Offensichtlich fürchtet man meine Kandidatur so sehr, dass man viel Zeit damit verbringt, irgendwelche Leichen in meinem Keller zu finden. Wenn man noch lange genug weitergräbt, findet man vielleicht auch noch heraus, dass meine Kaspressknödel schuld daran waren, dass anno 1809 die Schlacht am Bergisel verloren ging.“