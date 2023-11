Shani Louks Hamas-Peiniger soll tot sein

„Hamas Nazis unserer Zeit“

„Die Hamas ist die Inkarnation des Bösen. Sie sind die Nazis unserer Zeit. Wer, nachdem er gesehen hat, was sie dieser armen, unschuldigen Frau angetan haben, bestreitet, dass die Hamas nicht vollständig zerstört werden muss, ist unmoralisch“, so der Rabbi. Shanis Peiniger werde „für immer in der Hölle braten“, fügte Boteach hinzu.