Bruder von Shani Louk: „Keine Beerdigung möglich“

Ganze Familie brach zusammen

Amit habe noch am Morgen des Attentats auf das Supernova Electronic Festival, das in der Nähe des Gazastreifens stattgefunden hatte, mit seiner Schwester telefoniert. „Sie sagte: ,Wir gehen jetzt, keine Sorge‘“, so der 20-Jährige. Danach habe sie versucht, mit ihrem Auto vor der Hamas zu fliehen. Erst im Video habe er sie schließlich wiedergesehen. „Sie haben sie einfach angespuckt und behandelt, als wäre sie nichts“, zeigt sich Amit erschüttert. „Ich hätte nie gedacht, dass ich meine Schwester einmal in einer so brutalen Situation sehen würde“, erklärte er dem TV-Sender. „In diesem Moment brach die ganze Familie zusammen.“