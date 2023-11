Nach Streik: Deutscher Bahnverkehr läuft wieder

Für 20 Stunden hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) einen Warnstreik durchgeführt. Auch der Zugverkehr in Österreich war betroffen. Seit Freitagfrüh läuft der Bahnverkehr in Deutschland wieder weitgehend rund. „Die Züge im Fern- und Regionalverkehr fahren seit Betriebsbeginn am frühen Morgen wieder nahezu überall nach dem regulären Fahrplan“, teilte die Deutsche Bahn mit.