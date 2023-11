Alle Kübel standen still

In rund 200 Betrieben in ganz Österreich wurde daher zum Streik aufgerufen. Auch im Burgenland gibt es in der Branche rund 30 Betriebe mit knapp 3.500 Mitarbeitern. Gestreikt wird aber bei den wenigsten, unter anderem beim Güssinger Torproduzent DSA Door Systems GmbH, der Burgenland Energie Solution oder heute Freitag bei den Firmen Hella Großpetersdorf, Nikitscher Pinkafeld und Alu Sommer in Stoob.