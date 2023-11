„Kids sollen hinterfragen und diskutieren dürfen“

Yvonne Lacina-Blaha: Wir beleuchten die Themen immer mit der Frage „Warum sollte ein Kind das überhaupt wissen?“ Wir greifen die Themen auf, die in der Schulpause besprochen werden, und ordnen sie speziell für die Kinder ein. Wir erklären in unserer Sendung komplexe Zusammenhänge in einer kindgerechten Sprache. Wir schauen uns an, was das überhaupt für das Kind bedeuten kann. Wir überlegen uns sehr genau, wie wir ein Thema erklären können, welche Bilder wir verwenden, damit sich kein Kind danach denkt, ui, jetzt fühle ich mich alleingelassen. Und natürlich sind auch die vielen Fragen der Kinder, die wir geschickt bekommen, ein wesentlicher Bestandteil der „ZiB Zack Mini“. Wir versuchen alles zu beantworten, was die Kinder bewegt.