Wegen Budget-Blockade droht jetzt ein Finanz-Chaos

Allianz verfügt über keine Mehrheit im Gemeinderat

Was Rabl besonders wurmt: Im Gemeinderat verfügt die Allianz über keine Mehrheit. Zuvor muss aber der Stadtsenat abstimmen, dort steht es 4:4. „Eine Minderheit will der demokratisch gewählten Mehrheit ihren Willen aufzwingen“, so Rabl zur „Krone“. Am Donnerstag, 16. November, laden SP, VP und Grüne gemeinsam zu einem Medientermin.