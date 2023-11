Schon fast jeder 17. Burgenländer ist ein Floriani

Trend nimmt weiterhin zu

Was dem dafür zuständigen Landesrat Heinrich Dorner zusätzlich freut: „Der Zulauf zu unseren Freiwilligen Feuerwehren ist weiterhin enorm.“ Mit Probefeuerwehrmann Julian Karolyi, der in Neusiedl am See im Einsatz steht, konnte bereits das 18.000. Mitglied in den Reihen der Florianis begrüßt werden. Neben Dorner wünschten ihm Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf, Bürgermeisterin Elisabeth Böhm und Landesfeuerwehrverband-Geschäftsstellenleiter Michael Hauser alles Gute.