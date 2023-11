Ochsenknecht zeigt uns ihr steirisches Hofleben

Das tun Cheyenne Ochsenknecht und Ehemann Nino Sifkovits nicht, um anzuecken - was sie damit aber zwangsläufig machen -, sondern um eine Lanze für ihren Beruf zu brechen. „Wir wollen jungen Leuten zeigen, dass die Landwirtschaft etwas Cooles ist. Die haben oft noch das Bild von alten Landwirten im Kopf, die nur am Hof sind, den ganzen Tag stinken und nichts anderes machen. Aber wir gehen auch gerne auf Konzerte oder verreisen, wenn es die Zeit erlaubt. Man sieht ganz gut, dass wir zwei Leben haben: Das Jetset-Leben, wenn man so will, und unseren Alltag auf dem Hof“, erzählt Cheyenne im Interview mit der „Krone“.