Plastik im Rampenlicht: Ein Drama in fünf Akten

In Nairobi gehen die UN-Verhandlungen über einen globalen Vertrag gegen Plastikmüll in die dritte Runde. Erstmals wird an einem konkreten Textentwurf gearbeitet. In Österreich recycelt die gelbe Tonne, das Plastikpfand ist beschlossene Sache. Es bedarf dennoch mehr Maßnahmen für weniger Plastikmüll.