Haie waren bärenstark: Die Aufstiegschance lebt!

Innsbrucks Eishockey-Cracks zeigten am Dienstag in der Champions Hockey League eine bärenstarke Leistung, holten im ersten Achtelfinal-Spiel gegen Lukko Rauma nach einem 0:2-Rückstand vor 2000 Fans ein 2:2. Damit lebt für die Haie nächsten Mittwoch in Finnland die Chance auf den Aufstieg.