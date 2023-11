Grindavik: Menschen bringen Besitz in Sicherheit

Experten sehen drei mögliche Szenarien

In den vergangenen Tagen hatte es Hunderte Erdbeben in der Stadt gegeben. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es in Kürze zu einem Vulkanausbruch in unmittelbarer Nähe kommen könnte. Experten nannten am Wochenende drei mögliche Szenarien: Entweder das Magma breche auf dem Festland aus, die Lage beruhige sich oder es gebe einen Ausbruch am Meeresboden vor der Küste.