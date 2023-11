Neue Kinder- und Jugendanwältin steht fest

Als Leiterin der kija ist Fellinger vor allem Sprachrohr für Kinder und Jugendliche in Salzburg.„Auch wenn Österreich vor über 30 Jahren die Kinderrechtskonvention ratifiziert hat, ist die Wahrung der Rechte von Kinder- und Jugendlichen auch heute leider nicht selbstverständlich“, so die Juristin. Neben Unterstützung und Gehör für Kinder will die 40-Jährige auch Belastungen von Jugendlichen und Familien aus der jüngsten Vergangenheit reduzieren. Die Nachwirkungen der Pandemie oder auch die Teuerungswelle seien in vielen Familien eine sehr große Belastung.