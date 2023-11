Salzburgs Sprachrohr der Jungen tritt ab

„Brauchen besseren und sichtbareren Standort“

Holz-Dahrenstaedt ist seit der Gründung der KiJa mit an Bord, seit knapp 20 Jahren ist sie die Kinder- und Jugendanwältin – und damit das Sprachrohr aller jungen Salzburger. Zwar habe sich seit Beginn ihrer Tätigkeit Einiges zum Besseren gewandt. „Das Gewaltverbot gegen Kinder etwa ist mittlerweile gesellschaftlich fest verankert“, sagt die studierte Juristin. Bis in die 1980er Jahre war es Eltern in Österreich gesetzlich erlaubt, ihre Kinder zu schlagen. „Zu Erziehungszwecken“ war damals die einzige Einschränkung im Gesetzestext. Andere Probleme würden Jugendlichen seit jeher massiv beschäftigen. „Mobbing ist leider immer noch ein Dauerbrenner“, sagt die Kinder- und Jugendanwältin. Hier bräuchte es laut der Expertin eine zentrale Anlaufstelle – ein schwieriges Unterfangen in Zeiten des allgegenwärtigen Fachkräftemangels. „Unser Berufsfeld muss finanziell interessanter werden“, fordert Holz-Dahrenstaedt. Wo es noch gezielt anzusetzen gilt: „Mit der Coronapandemie hat sich die Situation für Jugendliche in der Pubertät massiv verschlimmert. Viele haben Suizidgedanken“, betont die Juristin.