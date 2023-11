Ukraine: Zahl der Landminen-Opfer verzehnfacht

In der Ukraine sind durch den Angriffskrieg Russlands 2022 zehnmal so viele Menschen wie im Jahr davor durch Landminen und explosive Überreste des Krieges umgekommen oder verletzt worden. Es gab dort 2022 gut 600 dokumentierte Fälle, wie die internationale Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL) am Dienstag in Genf berichtete.