Tapferkeitsmedaille für Landminen-Spürratte

Von belgischer Organisation ausgebildet

Die Ratte stamme aus Tansania und sei dann von APOPO in Kambodscha ausgebildet und trainiert worden, wie Geschäftsführer Christophe Cox in einem Video berichtet. „Es ist wirklich eine große Ehre, diese Medaille zu bekommen“, sagte er PA zufolge. „Aber es ist auch toll für die Menschen in Kambodscha und überall auf der Welt, die unter Landminen leiden. Mit der Goldmedaille erfährt das Problem der Landminen weltweit Aufmerksamkeit.“