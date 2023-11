Unfall löste Verkehrschaos auf Südosttangente aus

Es war genau die Zeit auf der Wiener Südosttangente (A23), zu der so etwas schon gar nicht geschehen sollte: Am Dienstag gegen 6 Uhr ist es auf Höhe Handelskai in Richtung Vösendorf zu einem Lkw-Unfall gekommen, der umfangreiche Staus nach sich zog. Gegen 7.30 Uhr betrug der Zeitverlust schon rund eine Stunde.