So unterstützen Sie Ihren alternden Hund optimal

Der große Unterschied zwischen Mensch und Tier: Wir haben die Verantwortung für unsere eigene Gesundheit, der Vierbeiner ist allerdings auf uns angewiesen. Was kann ein Hundebesitzer also tun, um die Fellnase möglichst lange fit und glücklich zu halten? Laut Hundeexperte Karl Weissenbacher vom Messerli Institut der Veterinärmedizinischen Universität Wien, doch so einiges.