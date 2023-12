Trend-Handwerk: Warum Töpfern gegen Stress hilft

Einen Klumpen Ton in eine Tasse verwandeln. Das ist die Aufgabe, die mir Andrea Rex in ihrer Keramikwerkstatt gestellt hat. „Am einfachsten geht’s mit der Daumentechnik, damit fangen alle meine Kunden an“, erklärt die Künstlerin bei dem Workshop, den sie in ihrer Werkstatt in Köttmannsdorf abhält.