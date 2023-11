Theater, Bier und ein Stück Unendlichkeit

Das Team der theater:zeit Freistadt präsentiert seit 2011 mit einem Gespür für brennende Themen in der Gesellschaft Produktionen, die komplett aus eigener Hand stammen. Jedes Mal stellen der oberösterreichische Regisseur Ulf Dückelmann, der auch in Wien zu Hause ist, und die Schauspielerin Susanna Bihari großartige Bühnenkunst in einen cineastischen Raum - in die Messehalle Freistadt. Die letzten beiden theater:zeit-Festivals zählten 8500 Besucher.