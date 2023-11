„Mein Schreibtisch ist fast immer voll“

„Es ist gut, wenn Kultur eine Region in den Fokus rückt“, sagt Klaus Maria Brandauer über die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024; am Donnerstag, 16. November hat der Bühnen-Star eine Lesung in Gmunden. Man darf sich auf einen Mann, einen Tisch - und Weltliteratur freuen. Doch zuvor ist er in Plauderlaune und gibt der „Krone“ ein Interview.