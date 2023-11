Rohrkrepierer: Kopfschütteln über Super-GAU

Der Auftakt in den Herren-Weltcup ging in die Hosen. Drei Rennen, drei Absagen. Gegner schütteln über den Super-GAU den Kopf. Zuerst hatte der Riesentorlauf in Sölden nach dem ersten Durchgang aufgrund des Wetters abgebrochen werden müssen, am Wochenende ging in Zermatt nichts. Zu viel Wind, zu viel Schnee, zu starke Windböen - das Prestige-Event scheiterte.