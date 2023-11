Liverpool sammelt gegen Brentford wichtige Punkte

Liverpool hat durch den sechsten Heimsieg in Serie in dieser Saison den zweiten Platz der englischen Fußball-Premier-League-Tabelle erklommen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich am Sonntag vor der Länderspielpause souverän mit 3:0 (1:0) gegen das zuletzt formstarke Brentford durch und zog damit an Tottenham Hotspur und wegen der besseren Tordifferenz auch am punktgleichen Arsenal vorbei.